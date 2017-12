Schramberg "Crazy Voices" sind in Schönbronn zu hören

Seit zehn Jahren ist es der Bibelerlebniswelt als Veranstalter laut Ankündigung ein besonderes Anliegen, Chöre und Musikgruppen aus der Region einzuladen. In dem klassischen Gospel-Konzert können sich Zuhörer auf Songs wie "Amazing Grace" (zu deutsch: erstaunliche Gnade) freuen, dessen ins Deutsche übersetzter Text im Programmheft zu lesen sein wird. Auch das Lied "Ev’ry Time I Feel the Spirit" soll erklingen.

Nach dem Song "Joshua Fit the Battle of Jericho" möchte Diakon Dieter­ Vanselow die Gäste mit in die "Bibel erleben" hineinnehmen. Dazu wird er eine kurze Einführung zu Josua geben, der nach einer 40-jährigen Wüstenwanderung das Volk Israel über den Jordan in die älteste und am tiefsten Punkt der Erde gelegene Stadt Jericho führte. Die Stadt existiert bereits seit mehr als 8000 Jahren und liegt etwa 3000 Meter unter dem Meeresspiegel. Im Neuen Testament war Jericho der Ort der Versuchung Jesu.

"Crazy Voices" will seine Zuhörer dann wieder mit Titeln wie "Old Time Religion", "You Raise Me Up" und "May the Lord Send Angles" begeistern.