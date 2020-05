Schramberg Corono-Lockerungen: Wer öffnet, welche Wirtschaft bleibt geschlossen?

Anita Haas-Buljac ist froh, dass sie wieder Gastraum und Terrasse öffnen darf. "Ich freu mich auf den Montag", sagt die Wirtin der Gaststätte "Neue Hoffnung" in der Sulgauer Straße auf dem Sulgen unserer Zeitung am Mittwoch. Sie wartet noch gespannt auf die genauen Bestimmungen, die vom Rathaus Schramberg und vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) kommen sollen. "Außer den Mindestabständen wissen wir noch nicht viel", erklärt sie.

Die Speisekarte, auf der sie deutsch-kroatische Küche anbietet, werde bleiben, ebenso der Ruhetag am Mittwoch. Wie bisher könne man weiterhin von 16.30 bis 20 Uhr Gerichte zum Mitnehmen bestellen. Und wie der verwaiste Stammtisch unter den Bedingungen der Abstandsregeln wieder auflebt, werde sich noch zeigen.

In Tennenbronn ist Evelyn Wöhrle mit dem "Landgasthof Löwen" nach der Renovierung im September 2017 wieder gut gestartet. Dann kam Corona. "Wir sind gottfroh, dass wir jetzt wieder was machen können", sagt Wöhrle. Dabei hatte sie noch Glück im Unglück der langen Schließungszeit: Vor vier Wochen wurde sie Mutter: Mike heißt der kleine Junge. Am Montag wird sie wieder starten, zunächst mit einer kleinen Karte. Und zwar mit Innen- und Außengastronomie, indem sie die Tische im Biergarten und im Gastraum entsprechend den Vorschriften mit mehr Abstand aufstellt. "Und dann schauen wir mal, wie es läuft".

Realistische Erwartungen

In der Schramberger Hauptstraße stellt Bernard Chauvet am Donnerstagvormittag gerade die Tische und Stühle im Biergarten der "Braustube Schraivogel" so auf, dass die verordneten Abstände gewahrt sind. Vor gut einem Jahr hatte er als "Patron" die Gaststätte übernommen. "Jetzt bin ich so froh, dass die schlimme Zeit vorbei ist, und ich wieder loslegen kann", erklärt er erleichtert. Er hat eine neue Speisekarte gemacht und bietet auch wieder Tagesessen an. Ob und wie viel Personal er beschäftigen wird, weiß er noch nicht genau. Denn weniger Tische innen und außen bedeuten auch weniger Gäste und Umsatz. "Wir wissen ja auch noch nicht, wie es weiter geht und ob wir nicht wieder mal zeitweise zumachen müssen", stellt Chauvet mit Blick auf das Virus realistisch fest.

Am Mittwoch konnte schließlich auch Dehoga seine Mitglieder mit einem Fragen-Antworten-Katalog zu den Bestimmungen der Corona-Verordnung versorgen. Teilweise benötigten die Antworten aber noch eine ausdrückliche Klärung mit dem zuständigen Ministerium, heißt es auf der Dehoga-Webseite. Mit Blick auf die komplexen Bestimmungen erklärte Kirsten Moosmann von der Café & Bar Majolika in der Schiltachstraße: "Ich warte mit dem Öffnen lieber noch einige Tage ab, bis sich zeigt, wie die Umsetzung in der Praxis läuft".