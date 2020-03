Schramberg Coronavirus zwingt Ärzte zu geänderten Abläufen

Der telefonische Kontakt mit dem Patienten vor Betreten der Praxis, so die Betonung, ist unbedingt notwendig, um den weiteren Arzt-Patienten-Kontakt zu strukturieren. Per Telefon werde zunächst entschieden, ob ein Risiko für eine Corona-Infektion vorliegen könnte mit den daraus resultierenden Maßnahmen. "Des Weiteren wird entschieden, ob für das jeweilige Anliegen des Patienten eine Telefonsprechstunde ausreicht oder der Patient in die Praxis einbestellt werden muss." Teilweise würden nicht dringliche Termine auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. "Wir wollen so unnötige Kontakte vermeiden", schreiben die Ärzte.

Patienten sehen Maßnahmen ein und tragen sie mit