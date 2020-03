Schramberg Coronavirus: Spielplätze bleiben weiterhin offen

Wichtig für die Eltern von Kindern in "systemrelevanten" Berufen sei, dass die Betreuung in der Kindertagesstätte laufe, die Zahl der Angemeldeten liege, möglicherweise auch wegen strenger Richtlinien der Aufnahme, im einstelligen Bereich. "Der große Ansturm blieb aus", so Eisenlohr. Auch bei der dezentralen Schulbetreuung seien es derzeit nur eine Handvoll an Anmeldungen, wie die geschäftsführende Schulleiterin der Schramberger Schulen, Tanja Witkowski, mitgeteilt hat.

Die Stadt habe nach Eisenlohrs Worten auch eine Art Nachbarschaftshilfe, die beispielsweise Fahrdienste und weitere Dienstleistungen anbiete, auch um den Ausfall des Bürgerbusses zu kompensieren. Erreichbar ist diese unter der Nummer städtischen Bürger- und Touristinfo, Telefon 07422/29-2 15.

Entgegen kleinerer Gemeinden, die lediglich einen geringen Personalstab hätten, habe die Stadt, so Eisenlohr, weiterhin vor, das Rathaus für den Publikumsverkehr offen zu halten. Bislang gebe es auch keine Anweisung des Landratsamts, die kommunalen Ämter zu schließen. Es gebe aber kleinere Rathäuser, so zeigte Eisenlohr Verständnis für diese Behörden, die deswegen auch Schwierigkeiten hätten, ihren Krisenstab zu bilden, und kreisweit eine etwas andere Marschrichtung besprochen haben. Aber auch die Stadt wolle ihre Mitarbeiter schützen und "nicht zum Marktplatz werden". So werde auch getestet, ob eine Plexiglas-Schutzscheibe eine Lösung sein könne. Zudem bittet Eisenlohr um telefonische Terminvereinbarung bei den Ämtern, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Mittlerweile, so freute sich Eisenlohr, gebe es auch Freiwillige in der Verwaltung, die sich bereiterklärt hätten, falls es in systemkritischen Bereichen Erfordernisse gebe, einzuspringen und Dienste zu übernehmen.

Gleiches gelte auch für den Gemeindevollzugsdienst, der zusammen mit der Polizei jetzt vermehrt kontrollieren müsse. Auch hier soll es Unterstützung aus anderen Bereichen der Stadt geben. Schon am Dienstag seien vom Vollzugsdienst die Gastwirtschaften besucht worden und die Betreiber auf die neuen Vorschriften hingewiesen worden. Geöffnet bleiben dürfen lediglich Speisegaststätten. Zu diesen zählen all diejenigen Betriebe, die feste Nahrungsmittel – dazu zählen auch Suppen – "zum Verzehr essfertig" zubereiten. Dazu gehören unter anderem auch belegte Brötchen, Torten, aber auch Speiseeis, Frischwurst und heiße Würstchen. Daher zählten neben den typischen Restaurants auch Eiscafés, Cafés oder Schnellimbisse rechtlich zu den Speisegaststätten. Dabei seien Bedingungen einzuhalten, wie Abstände von 1,5 Metern zwischen den Tischen und die Nachverfolgbarkeit der Gäste.