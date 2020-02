Schramberg Coronavirus hat Folgen für Unternehmen der Raumschaft

Die Kern-Liebers Firmengruppe ist an vier Standortenin China präsent. Auf Anraten der Behörden wurde die Betriebsruhe um eine Woche verlängert, sodass aus heutiger Sicht der Betrieb wieder am Montag, 10. Februar, anlaufen soll. "Es wird eine Weile dauern, bis alle Teile der Logistikketten wieder im eingeschwungenen Zustand sind und vollumfänglich funktionieren. Wie lange das dauern wird, ist heute nicht abzuschätzen. Wir sind täglich mit unseren Kunden und Lieferanten im Gespräch", berichtet Udo Schnell, Vorsitzender der Geschäftsführung. Viele Mitarbeiter sind in der sogenannten "Golden Week" auf Reisen innerhalb und außerhalb Chinas. Die zuhause gebliebenen Familien meiden die Öffentlichkeit und versorgen sich über den Online-Handel, über den die Nahrungsmittelversorgung in den Standorten von Kern-Liebers noch funktioniert.

"Gesundheit der Mitarbeiter oberstes Ziel"

"Unseren deutschen Mitarbeitern haben wir angeboten mit ihren Familien nach Deutschland auszufliegen. Einige Mitarbeiter haben davon Gebrauch gemacht", berichtet Schnell, der täglich im Kontakt mit der Geschäftsführung in China steht, um die Lage zu besprechen und über Maßnahmen zu beraten. "Dabei ist die Gesundheit unserer Mitarbeiter oberstes Ziel. Wir haben verfügt, dass bis auf weiteres keine Mitarbeiter der Kern-Liebers-Gruppe nach China reisen und keiner von China aus in andere Länder, wenn es nicht dringend erforderlich ist", erklärt Schnell.

Auch die SW Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH hat ein Werk in Suzhou. Die von der Regierung angeordnete verlängerte Schließung zum "Chinese New Year" über den 3. Februar hinaus betrifft also auch SW Asia in Suzhou. Stand heute bleiben die Firmen ebenfalls bis 10. Februar geschlossen.

"Dass diese Verlängerung nochmals ausgedehnt wird, ist sehr wahrscheinlich. Insofern betrifft das die Lieferkette zu SW in Suzhou, aber auch zu unseren Kunden", erklärt SW-Geschäftsführer Reiner Fries. Bei den dortigen Mitarbeitern gibt es bisher keine Fälle mit dem Corona-Virus. "Falls aber unsere kleine Zahl von Expats mit ihren Familien es vorzieht zurückzukehren, werden wir das natürlich unterstützen", versichert Fries.

Der SW-Geschäftsführer in China ist mit allen Mitarbeitern über das dortige Chat-Portal täglich im Kontakt. "Der Tagesverlauf spielt sich natürlich im Moment weitestgehend in den Wohnungen ab, und nur zum Einkauf von Lebensmitteln geht man nach draußen", berichtet Fries. Dienstreisen nach China oder umgekehrt sind derzeit alle gestoppt oder verschoben. Die SW-Geschäftsleitung in Waldmössingen ist in engem Kontakt zur Führungsmannschaft in China. "Besonders jetzt wollen wir das Wir-sind-SW-Gefühl für alle dortigen Mitarbeiter, egal wo sie arbeiten, spürbar machen. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter hat dabei erste Priorität", betont Fries.

Diverse Messen abgesagt

Durch die behördlich verlängerte Betriebsruhe anlässlich der chinesischen Neujahrsfeiern sind auch die Mitarbeiter der Trumpf Tochtergesellschaften im Großraum Shanghai noch in den Ferien. Bislang sind keine mit dem Coronavirus erkrankten Mitarbeiter bekannt. "Welche Auswirkungen die Quarantäne-Maßnahmen haben, können wir erst im Lauf der nächsten Woche beurteilen, wenn der Betrieb wieder aufgenommen wird. Man kann aber schon jetzt sagen, dass die Situation zu Verschiebungen im Auftragseingang in China führen wird", erklärt Silke Villinger, Teamleitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Trumpf Laser. Diverse Messen im Februar und März in China wurden zudem auf unbestimmte Zeit verschoben. "Zulieferprobleme sehen wir aktuell noch keine, da wir bisher von China nur wenig abhängig sind", teilt Villinger mit.

Sowohl vor Ort in China als auch in der Zentrale sind Krisenstäbe eingerichtet, die die Entwicklung von Beginn an eng beobachten. Trumpf folgt den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie des Robert-Koch-Instituts und informiert alle Mitarbeiter regelmäßig über neue Entwicklungen oder Empfehlungen im globalen Intranet beziehungsweise durch direkten Kontakt. Bei Dienstreisen wird den Reisehinweisen des Auswärtigen Amts gefolgt. Jedoch bestehe durch die Betriebsruhe bis zum Sonntag, 9. Februar, derzeit kein Anlass für Dienstreisen.

Da inzwischen einige Fluglinien den Flugverkehr nach China ausgesetzt haben, werden Dienstreisen voraussichtlich erst ab März regelmäßig stattfinden. "Anlass für Panik besteht in der derzeitigen Situation nicht", bekräftigt Villinger.