Schramberg Corona-Krise: Video-Klassen für Tanzschule keine Dauerlösung

Wann Rodriguez Maldonado wieder öffnen darf, ist noch unklar. Sie hofft, dass die Ansteckungszahlen bis Juni so weit gesunken und stabil sein werden, dass ein eingeschränkter Tanzbetrieb möglich ist. "Nachdem wir die Schule schließen mussten, stand schnell fest, dass wir einen anderen Weg finden müssen, um unsere Mitglieder weiter zu unterrichten", erzählt sie. Über Video-Klassen mit Übungen und Aufgaben für zu Hause habe sie zunächst den Kontakt gehalten.

Seit April bietet sie auf einem geschützten Bereich ihrer Homepage Online-Classes für ihre Tänzer an. Im Vorfeld nimmt sie mit ihrer Kollegin Teresa Hezel eine Unterrichtsstunde auf Video auf, schneidet das Material und lädt es hoch. Dieser Aufwand ist enorm zeitaufwendig. Für eine Unterrichtsstunde brauche sie etwa zwei Tage, bis sie sie zur Verfügung stellen könne. Deshalb ist sie eine Kooperation mit Tanzschulen aus Stuttgart und Reutlingen eingegangen, sich Videos zu bestimmten Tanzrichtungen zur Verfügung zu stellen. "Ich habe zum Beispiel Videomaterial für Hip-Hop-Unterrichtsstunden angefragt und verschicke im Gegenzug mein Material zum Ballett."

Eventplanung ausgefallen

Wegen Veranstaltungsabsagen ist ein Großteil der Eventplanung im Arbeitsalltag ausgefallen. Trotzdem verbringt Rodriguez Maldonado jeden Vormittag im Büro. Sie ist sehr froh, dass ihr Mann Pablo ihr den Rücken frei hält und tagsüber auf den gemeinsamen Sohn aufpasst. Das ist nur möglich, weil auch er aufgrund der derzeitigen Situation zu Hause ist. "Früher hatte ich den Kleinen mit ihm Unterricht dabei oder meine Mutter hat auf ihn aufgepasst", erzählt sie.

Seit dem Ausbruch der Pandemie plagen sie Existenzängste: "Am Anfang hatte ich jeden Tag Angst, wie es weitergehen soll." Weil sie damals erst seit zwei Monaten Leiterin der Schule war, hat sie sich nur eine kleine Rücklage schaffen können. Pablo sei ein sehr positiver Mensch und ermuntere sie, das Beste daraus zu machen.

Für die Unterstützung ihrer Mitglieder ist Rodriguez Maldonado sehr dankbar. Auch die Tänzer seien ihr treu geblieben und hätten ihr Mut zugesprochen. Von einigen sei sie gar finanziell unterstützt worden. Auch der Stadt Schramberg sei sie sehr dankbar. Ihr ist klar, dass sie sich "keine großen Sprünge" leisten kann, aber mithilfe der Spenden versuche sie, auch ihre Honorarkräfte zu unterstützen. Seit Mai sind die Beiträge der Mitglieder ihrer Schule ausgesetzt.

Zwar versuche sie mit dem Online-Angebot den Unterricht so weit wie möglich aufrecht zu erhalten, ohne persönlichen Kontakt könne sie aber keine Korrekturen ausführen. "Dadurch ist die Leistung nicht mehr voll gegeben und dafür kann ich persönlich keinen Beitrag verlangen."

Hoffen auf ein Umdenken

Wie ein Unterricht im Notbetrieb aussehen könnte, ist unklar. Rodriguez Maldonado steht in Kontakt mit mehreren Tanzschulen und informiert sich über Änderungen der Corona-Verordnung. Schwierig stellt sie sich den Unterricht mit Maske vor. Sie selbst habe Kreislaufprobleme und Atemnot. "Hoffentlich kippe ich dann nicht um, wenn ich sechs Stunden am Tag mit Mundschutz unterrichte." Auch die Gefahr eines Kreislaufkollaps bei ihren Schülern, vor allem Frauen des "Fitdankbaby"-Kurses, bereite ihr dabei Sorgen.

Die Frage nach Abstandsregelungen kann sie ebenfalls noch nicht beantworten. Vermutlich werde es darauf hinauslaufen, dass sie ihre Kurse splitten und für zwei Gruppen nacheinander anbieten müsse. Damit entstünde für sie und ihre Kollegen – einige ihrer Mitarbeiter arbeiten auch in anderen Tanzschulen – der doppelte Arbeitsaufwand. Dieser sei zurzeit so hoch wie vor der Schließung.

Der neue Tagesablauf habe sich in der Familie schnell eingespielt. Schon vor der Pandemie seien sie und ihr Mann durch ihre Selbstständigkeit ein eingespieltes Team gewesen. Trotz ihrer Ängste versucht Rodriguez Maldonado, die Zeit mit ihrer Familie zu genießen, so gehen sie viel in der Natur spazieren. Zudem habe sie angefangen, sich stärker mit Meditation zu befassen. Dadurch versuche sie, ihre Angst zu bewältigen, und sich aus dem Hamsterrad, immer nur vor sich hin zu arbeiten, zu befreien.

Von der Regierung außen vor gelassen

Zum Schutz für sich selbst und andere hält sie die Regeln der Corona-Verordnung ein, doch daran gewöhnen könne sie sich wohl nie. "Durch die Maske kann ich die Emotionen meines Gegenübers nicht sehen, manchmal erkenne ich die Personen nicht mal", sagt sie. Vor allem Kassierer, die den ganzen Tag eine Maske tragen müssten, täten ihr leid. Sie habe bemerkt, dass vielen Menschen die Panik in den Augen anzusehen sei, wenn sie möglichst schnell durch die Gegend laufen. "Ich hoffe, dass sich die Situation bald wieder entspannt. Ich liebe es Menschen zu umarmen und ihnen auch physisch Trost spenden zu können", erzählt sie. Dass das nicht möglich sei, stimme sie sehr traurig.

Dass Tanzschulen in dieser Situation oft nicht als richtiges Unternehmen angesehen würden, habe ihr zu Denken gegeben. Vor allem zu Beginn der Pandemie seien sie von der Regierung außen vor gelassen worden. Lange habe es keine expliziten Regelungen gegeben und auch bisher habe sie noch keine Anweisungen bekommen, wie ein zukünftiger Unterricht in der Tanzschule aussehen dürfte.

Bewegung hält gesund

Ihr sei klar, dass es wichtig ist, die Hotellerie und Gastronomie wieder hochzufahren, dabei dürften jedoch Tanzschulen und andere Sportstätten nicht vergessen werden. Denn Bewegung halte gesund und fit und Tanz sei gut für Körper, Seele und Geist. Gerade derzeit dürfe Bewegung und Fitness daher nicht zu kurz kommen. Sie hoffe, dass auch Kunst und Kultur nach der Ausnahme-Situation mehr Anerkennung erfahren werden. Viele hätten ihr schon gesagt, dass ihnen wegen der abgesagten kulturellen Veranstaltungen etwas fehle.

Am Anfang habe das Virus sie sehr verunsichert, erklärt Janina Rodriguez Maldonado. Bereits damals habe sie Angst vor den Auswirkungen gehabt, die die Pandemie auf die Wirtschaft und das soziale Leben haben würde. Sie hofft, dass die Landesregierung mit Weitsicht entscheide, weil an daran viele Existenzen hingen.

Wenn das Leben wieder in normalen Bahnen verlaufe, würde sie als erstes ihre Familie in dem Arm nehmen und mit allen einen Ausflug in den Zoo machen. Ihr Sohn liebe Tiere und sei gerade dabei, die Welt um sich herum zu entdecken. Weil dies trotz eigenem Garten zurzeit nur bedingt möglich ist, freue sie sich darauf besonders.