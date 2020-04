Schramberg Corona-Krise: Umbuchungen beschäftigen Reisebüros

Seit dem gestrigen Montag dürfen Reisebüros offiziell wieder öffnen und Kunden persönlich bedienen. Sabine Maurer-Rebmann, Inhaberin des Reisebüros Maurer, lässt ihre Türen vorerst aber geschlossen.­ "Unsere aktuelle Arbeit lässt sich gut am Telefon oder per E-Mail besprechen", betont die Schrambergerin. "Und das geht sicherer mit Abstand.­"­ Mit ihren sechs Mitarbeitern in den Reisebüros in Sulgen und Schramberg hat Maurer-Rebmann genügend zu tun. "Momentan haben wir hauptsächlich Verwaltungsarbeit und geben Informationen der Reiseveranstalter an unsere Kundschaft weiter", erklärt sie. Die Handhabe sei bei jedem Reiseveranstalter etwas anders. Entweder werde storniert, die Reise umgebucht oder man bekomme einen Gutschein, um den Urlaub zu einem anderen Zeitpunkt wahrzunehmen.­

Peter Finke, Seniorchef des Reisebüros Bühler in Schramberg, erzählt, dass einer seiner Reiseveranstalter seine Kunden bis zum 30. Juni kostenlos umbuchen lasse oder einen Gutschein erstellt. "Der Gutschein ist in Höhe des vollen Reisepreises und dann gültig bis zum 31. Dezember 2021", erklärt der Schramberger. "Es ist dann auch möglich, ein anderes Urlaubsziel zu wählen. Wenn man nach Spanien wollte, kann man stattdessen nach Griechenland."­ Das Reisebüro Bühler hat seit gestern nach den Hygienemaßnahmen der Coronaverordnung geöffnet.