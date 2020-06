Schramberg Corona-Krise: Subiaco-Kino öffnet wieder nach der Pause

Nachdem durch den Shutdown keine neuen Filme in die Kinos kamen, knüpft das Programm an die Frühjahrsfilme an: Höhepunkte sind der oscarprämierte Film aus Südkorea, "Parasite", das Weltkriegsdrama "1917" oder für Gäste mit Lust auf Comedy "Enkel für Anfänger". Das komplette Programm ist in Kürze auf der Website www.subiaco.de zu finden.

Das Übergangsprogramm, heißt es weiter, dauert drei Wochen, dann werde das neue Programm in Druck gehen – mit Neuerscheinungen aus Hollywood und Co. Auch dort stehe die Produktion seit Wochen still. Das Subiaco-Team sei gespannt, was auf es zukommt – es sei aber gut gewappnet: Das Kino wurde umgerüstet, hat nun einen separaten Ausgang und ermöglicht es, mit Mindestabstand in fremde Welten einzutauchen. Wer sicher gehen möchte, einen der Plätze zu ergattern, dem werde empfohlen, über die Website zu reservieren.