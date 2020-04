Schramberg Corona-Krise: Frisöre bereiten sich auf Öffnung vor

Im Barbershop des Schrambergers werden nur Männer bedient, das gehe durchaus schneller als bei Frauen und sei daher leichter zu stemmen.­ "Wir empfehlen unseren Kunden pünktlich zum Termin zu erscheinen und nicht früher oder später zu kommen", erklärt Schwendemann.­ "Wir arbeiten mit Terminen und können so gewährleisten, dass nie zu viele Personen gleichzeitig im Raum sind."

Plötzlich nur noch Hausfrau statt einem Vollzeitjob? Für die Inhaberin des Meistersalons in Schramberg Sebahat Yilmaz-Bader war das eine Umgewöhnung. "Die ersten zwei Wochen waren schrecklich. Aber langsam habe ich mich daran gewöhnt", erzählt die 46-Jährige. "Ich liebe meine Familie. Ich bin gerne Hausfrau, Ehefrau und Mutter. Das war ich ja auch schon als ich meinen Salon noch geöffnet hatte, aber jetzt fehlt einfach was. Mir fehlen meine Kunden und meine Mitarbeiter."

Auch die gebürtige Türkin Yilmaz-Bader wünscht sich, dass das reine Hausfrauenda sein bald zu Ende sein wird und sie ihren Salon wieder eröffnen kann. Aber unter neuen Bedingungen. "Wir sind ein Servicedienstleister, die Kunden kommen nicht nur um sich die Haare bei mir schön machen zu lassen, sondern für den Service drum herum", betont die Friseurmeisterin.­ Sie habe von dem Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks ein Schreiben bekommen, in dem erklärt wird, dass sämtliche Behandlungen nahe dem Gesicht, wie beispielsweise Augenbrauen oder Wimpern färben, vorerst nicht durchgeführt werden sollten sowie das Tragen einer Schutzmaske für Mitarbeiter und Kunden empfohlen wird. "Das ist auch gut so", sagt die 46-Jährige. "Wir wollen Ansteckungsrisiken vermeiden." Sie dürfe auch keine Getränke oder Zeitschriften mehr anbieten. "Kunden kommen zu mir, um für ein bis zwei Stunden abzuschalten", erklärt sie. "Bald dürfen Kunden nur noch aus einem Grund zu mir kommen: Um schnell­ die Haare zu richten."

Trennwände zum Schutz

In dem 180 Quadratmeter großen Salon hat Yilmaz-Bader 13 Friseure angestellt. "Wir müssen vermutlich in Schichten arbeiten. Das steht aber noch in den Sternen. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet und wie alles ablaufen wird", meint die 46-Jährige. ­ Sie überlege, dass vorübergehend der Salon auch montags geöffnet wird, damit sich die Kunden und Mitarbeiter besser verteilen.

Eine der wichtigsten Coronaverordnungen sei der Mindestabstand von 1,50 Meter, der eingehalten werden muss. Yilmaz-Bader trennt die Bedienungsplätze künftig mit einer Trennwand, um Ansteckungsrisiken zu minimieren. "Den Kontakt zum Kunden haben wir ja trotzdem. Wir haben ja keine Teleskoparme und unser Geschäft lebt von unseren Händen", meint sie. "Deshalb ist es auch gut, dass ein Mundschutz für Kunden und Mitarbeiter Pflicht wird. Eventuell auch Handschuhe, die nach jedem Kunden gewechselt werden." Ebenfalls werden auch alle Bedienplätze nach jedem Kunden desinfiziert.

Die Inhaberinnen des Salons "Perfect Hair" in Schramberg, Silke Hallung und Tanja Mixdorf, haben ebenfalls Vorkehrungen getroffen. "Wir haben an der Kasse einen Spuckschutz aufgebaut sowie Mundschutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel besorgt", schildert Mixdorf. "Wir freuen uns, wenn wir wieder aufmachen dürfen."

Hilfe mittels Gutschein

Sebahat Yilmaz-Bader betont: "Wir müssen jetzt umdenken, zum Wohl unserer Mitarbeiter und Kunden, aber bezahlen tut uns diesen Aufwand niemand. Den wirtschaftlichen Schaden wettzumachen dauert seine Zeit." Dankbar sei die 46-Jährige über die Corona-Soforthilfe. "Wir haben das Geld schnell bekommen und können somit unsere laufenden Kosten decken. Das war nötig und auch gut so."

Der 28-jährige Inhaber des Lix Barbershops freut sich besonders über seine loyale Kundschaft. "Unsere Kunden sind toll, sie waren solidarisch und haben viele Gutscheine, Merchandise- oder Haarprodukte von uns bestellt, die wir dann nach Hause geliefert haben", freut sich Felix Schwendemann.­ "Ein Kunde hat einen Gutschein in Höhe von 300 Euro gekauft." Dadurch sei der 100-prozentige Ausfall gut zu überstehen gewesen.

Vermieter unterstützt

Zudem habe der Vermieter des Barbershops die Miete etwas gesenkt, erzählt Schwendemann.­ "Ich bin froh, dass wir uns die vergangenen zwei Jahre eine gute Stammkundschaft aufgebaut haben", betont der Schramberger. "Es ist einfach toll, dass in so einer schweren Zeit die Kundschaft zu einem hält."

Seit dem 21. März sind alle Friseurläden, auch in Schramberg, wegen der Coronaverordnung geschlossen. Nach einer Konferenz zwischen Bund und Ländern gab die Landesregierung am Mittwochabend bekannt, dass Frisörsalons voraussichtlich ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen - allerdings nur mit persönlicher Schutzausrüstung.