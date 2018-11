Schramberg "Coolinarisches" Promi-Dinner

Rottweil (pm) . Das Herbstmenü, das am Donnerstag zum Tag der Schulverpflegung im Gymnasium Schramberg angeboten worden ist, lockte nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer und Gäste in die Mensa. Seit etlichen Jahren beteiligt sich das Gymnasium an der bundesweiten Aktion, an der in Baden-Württemberg mehr als 400 Schulen teilnehmen.