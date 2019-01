Schramberg Containerlösung geht mit sechs Kindern an den Start

An zwei Standorten wurden im Stadtgebiet Containerlösungen für Kindergartenplätze realisiert: Etwas hinter der früheren Grundschule am Kirchplatz sowie auf dem Parkplatz zwischen Bissingen-Straße und Karl-Diehl-Halle, unmittelbar angrenzend an den Kindergarten Don Bosco. So sei nämlich auch vorgesehen, den Garten gemeinsam zu nutzen, hieß es von Verwaltungsseite.

Während in Schramberg eine einzige Gruppe in den Containern untergebracht werden soll, reicht in Sulgen der Platz für drei Gruppen. Dafür erhalten die Erzieherinnen im Tal erstmals einen für alle passenden Besprechungsraum in der Übergangslösung, die nach Krauses Worten auf zweieinhalb Jahre gemietet ist. Danach werden die Container wieder zurückgegeben und können vom Vermietunternehmen angepasst und wieder vermietet werden.

Die Trennwände, so Krause sind gedämmt, die Platten bestehen aus Metall, so dass die Wände mit Werken der Kinder auch verschönert werden können. Sie dürfen mit Klebstreifen oder Magneten befestigt werden.