Schramberg Container Matt: Zimmern zeigt rote Karte

Container Matt wolle in jedem Fall ein Gelände kaufen und nicht – wie in Schramberg – pachten. Dann werde das Ganze anders aufgezogen und mehr auf die Optik geachtet. In Schramberg habe man das Gelände auch kaufen wollen, aber das habe nicht funktioniert.

Die Bestandskunden in und um Schramberg bediene das Unternehmen derzeit mit einem Sammelfahrzeug. Dieses sammelt die Abfälle der Kunden ein und transportiere sie an den Hauptsitz. Betriebswirtschaftlich macht das aber auf Dauer keinen Sinn, weshalb ein Standort in der Umgebung so wichtig wäre.

Mit dem Gelände am Rappenfelsen wird vorläufig nichts passieren: "Es dient als Vorhaltefläche für die Talumfahrung. Bis auf Weiteres sind keine konkreten Nutzungen vorgesehen", teilt Stadt-Pressesprecherin Susanne Gorgs-Mager mit. Beim Bewuchs zur Straße hin solle eine Gehölzpflege stattfinden. Im Frühjahr werde die Fläche voraussichtlich eingesät und begrünt.