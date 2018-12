Schramberg Container Matt: Jetzt spricht die Verwaltung

Nachdem eine Verlagerung bis zum Pachtende am 30. Juni 2015 mangels einer Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für das Grundstück im Gewerbegebiet Brambach nicht möglich war, verlängerte der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats am 17. September 2015 auf Vorschlag der Stadtverwaltung die Räumungsfrist um ein Jahr bis zum 30. Juni 2016. In dieser Sitzung wurde folgender Beschluss gefasst: "Der Firma Matt wird eine Verlängerung der Räumungsfrist für die Einholung einer BImSch-Genehmigung auf dem Alternativgelände gewährt, maximal jedoch bis zum 30. Juni 2016. Voraussetzung ist eine sofortige Herstellung eines optisch einwandfreien Zustands. Zur Definition des optischen Zustands werden beide Vertragsparteien einen Ortstermin vereinbaren, die Absprachen in Wort und Bild festhalten. Des Weiteren ist ein Zeitplan mit Einzelschritten bis zum Bezug der Firma Matt auf dem Gelände im Brambach zu erstellen. Wenn diese Schritte nicht eingehalten werden, ist zu räumen."

Da bis zum 30. Juni 2016 keine Räumung des Pachtgrundstücks erfolgte, wurde der Firma Matt eine letzte Frist auf den 17. August 2016 gesetzt. Da auch diese Frist nicht eingehalten wurde, erhob die Stadt am 19. August 2016 Räumungsklage.

In der mündlichen Verhandlung am 9. August 2017 vor dem Landgericht Rottweil schlossen die Stadt und die Firma einen Vergleich, der folgendes beinhaltete: Die Beklagte entfernt bis zum 31. Mai 2018 auf der gemieteten Teilfläche des Flurstücks 2601/1 sämtliche Gebäude (ohne Fundamente), Aufbauten und Einrichtungen mit Ausnahme der Waage, des Gastanks und der Einfriedungen. Die Beklagte räumt und gibt die im südlichen Bereich des Flurstücks 2601/1 gelegene Teilfläche von 4430 Quadratmetern nach dem, dem Protokoll angefügten Lichtbild/Draufsicht – dort rot umrandet – zum 30. November 2018 zurück.

Bereits die Einhaltung der Frist zum 31. Mai 2018 musste angemahnt werden. Die Räumungsfrist zum 30. November 2018 wurde ebenfalls nicht eingehalten. Zur Vermeidung möglicher Vollstreckungsmaßnahmen wurde der Firma erneut Zeit bis 31. Dezember 2018 Zeit gegeben.

Aus Sicht der Stadtverwaltung hatte die Firma Matt fast vier Jahre Zeit, den Standort Am Rappenfelsen zu räumen. Ferner hatte die Firma Matt ausreichend Zeit, eine entsprechende BImSch-Genehmigung für einen Alternativstandort einzuholen. Laut Zeitungsberichten war sie aber nicht bereit, im Genehmigungsverfahren notwendige Gutachten vorzulegen. Zuständige Behörde für diese Genehmigung ist das Landratsamt Rottweil.

Bezüglich einer weiteren Alternativfläche im Industriepark Seedorf-Waldmössigen wurde der Firma Matt immer kommuniziert, dass die mögliche Fläche für ein anderes Unternehmen reserviert sei und die Verhandlungen sich noch hinzögen.

Die Stadt Schramberg, respektive der Städtische Bauhof, entsorgt ihren anfallenden Müll nunmehr bei anderen geeigneten Versorgungsunternehmen.