Schramberg Christian Günter: Interview in "11 Freunde"

Er erzählt von der Zeit, als er nach der Schule von Mutter Andrea zum Bahnhof in Hornberg gefahren wurde und mit dem Zug nach Freiburg zum Training fuhr. Nach dem Training ging es den umgekehrten Weg und um 21.45 Uhr wurde er in Hornberg abgeholt. Danach musste er noch lernen. Während seiner Ausbildung zum Industriemechaniker hätten neben seiner Mutter auch Vater Eckard und sein Paul als Fahrer herhalten müssen. Nur mittwochs war trainingsfrei. Wenn die Freunde um die Häuser zogen, musste Christian Günter sich meist aufs nächste Spiel vorbereiten. Er habe erst hinterher erfahren, wer mit wem geknutscht habe. Immerhin: Einmal hatte der SC Freiburg an Fasnet am Freitag ein Spiel und er konnte am Samstag und Sonntag zur Fasnet. Auch heute verpasse er noch einiges, beispielsweise Hochzeiten von Freunden. Die Hochzeit seiner Schwester Jana wurde nach dem Spielplan des SC Freiburg ausgerichtet.