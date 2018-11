Schramberg Christdemokraten sind vorbereitet

Bevor der Haushalt eingebracht wird, sind noch einige Satzungen und die "Anordnung von Tempo-30-Zonen in Nebenstraßen" auf der Tagesordnung. Hier wird die Fraktion laut Mitteilung der Petition aus der Bürgerschaft zustimmen, die Gartenstraße in Sulgen von Sulgen-Mitte bis nach der Kreuzung Lindenstraße mit Tempo 30 auszuweisen. Ebenfalls soll es in Waldmössingen eine kleine Anpassung in der Lindengasse und in Tennenbronn in der Friedhofstraße geben. In fast allen Wohngebieten und Nebenstraßen im gesamten Stadtgebiet bestehen bisher schon Tempo-30 Zonen. Die Christdemokraten diskutierten aber vor allem den Haushaltsplan 2019 und arbeiteten den Entwurf der Stadtverwaltung im Detail durch.

Im Ergebnis wird die Partei einige Anregungen und Änderungsanträge einbringen, heißt es in der Mitteilung. Neben den aktuellen Gemeinderatsthemen stand auch die anstehende Kommunalwahl 2019 im Mittelpunkt. Die CDU ist momentan auf der intensiven Suche nach Kandidaten für die Wahl im kommenden Jahr und lädt daher alle, die über eine Kandidatur nachdenken und sich diese vorstellen können, ein, Kontakt mit den Mitgliedern des Vorstands aufzunehmen. Im Dezember soll es für alle Interessierte nochmals die Möglichkeit geben, bei der Fraktionssitzung teilnehmen zu können.

In regelmäßigen Abständen stellt die CDU allen Interessierten Informationen der vergangenen Monate zur Verfügung. Die aktuellen Fraktionsinformationen können über den Facebook-Auftritt der CDU Schramberg abgerufen werden.