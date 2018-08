Mit einer Tasse in der Hand und der Tageszeitung unterm Arm lächelt Oberbürgermeister Thomas Herzog von einem Plakat an der Bahnhofstraße seinen Schrambergern entgegen. "Wer Verantwortung trägt, muss ausgeruht sein", heißt es da im Schaufenster. Hat sich das Stadtoberhaupt in den Urlaub verabschiedet und vorher noch schnell den Wahlkampf eröffnet? Öffentlich hat er sich bislang ja noch nicht geoutet, ob er sich im kommenden Jahr nochmals zur Wahl stellen will. Oder hat Herzog die Nase voll vom Regieren, ist bereits unter die Decke der freien Wirtschaft geschlüpft und wird das neue Gesicht des Bettenlands? Auf jeden Fall gehört er gemeinsam mit anderen Schramberger Persönlichkeiten zu den "Charakterköpfen", die eine neue Kampagne zum Thema Schlafen präsentieren. Da bekommt das von ihm so gern benutzte Wort des Markenbotschafters doch eine ganz neue Bedeutung.