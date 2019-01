Schramberg Cego stößt auf großes Interesse

Schramberg-Tennenbronn. Eine großartige Resonanz auf die Einladung des Schwarzwaldvereins und des Heimathauses das typisch schwarzwälderische, badische Kartenspiel zu lernen, heißt es seitens der Aktiven. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Heimathauses, Robert Hermann, führte der Schwarzwaldvereins-Vorsitzende und passionierte Cegospieler Helmut Moosmann die vielen Interessierten in die Grundprinzipien dieses sehr variantenreichen Kartenspiels ein. Während die blutigen Anfänger von Bernd Fleig an einem speziell für das Cegospiel gestalteten Tisch in die verschiedenen Spielkarten und ihre Werte eingeführt wurden, begannen die Wiederauffrischler und Fortgeschrittenen schon, die Karten zu mischen. Bald herrschte ein reger Spielbetrieb an den zwölf Spieltischen.

In Hardt weniger Varianten beim Spiel

Dass Cegospielen viel mit Heimat zu tun hat wird schon an den Bezeichnungen deutlich. So hört man Namen wie der Gschtieß, die Geis und auch verschiedene Spielarten wie der Drescher, Bettel oder Räuber. Ausrufe wie "Wer duet den Soli schinde" oder "Druff mit em Schufflekönig" erfüllten bald die beiden proppenvollen Räume des Heimathauses. Jedem Spieltisch war ein "Experte" zugeordnet, der, je nach Spielfortschritt, für alle Fragen bereit stand. Überwiegend Tennenbronner Spieler, aber auch Gäste aus Schramberg und Buchenberg sowie alle Altersklassen waren vertreten.