Schramberg "Cego soll vor allem Spaß machen"

Dem Heimathaus ist es gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein ein Anliegen, die Regeln und die Freude an diesem historischen Spiel weiterzugeben, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Dazu werden vier Übungsabende an den Freitagen, 25. Januar, 1. Februar, 8. Februar und 15. Februar im Tennenbronner Heimathaus jeweils von 19 bis 22 Uhr angeboten. Diese Übungsabende richten sich an Neueinsteiger, aber auch an Wiedereinsteiger. Als Abschluss wird in einem öffentlichen Cego-Turnier für Tennenbronner Cegospieler am Freitag, 22. Februar, im "Löwen" um Preise gespielt.