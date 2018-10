Schramberg CDU Schramberg bereitet sich auf Kommunalwahl vor

Schramberg. Bei einer gemeinsamen Sitzung des Vorstands und der Fraktion der CDU Schramberg ging es um die Vorbereitung der Kommunalwahl am 26. Mai 2019. Anfangs konnten laut Mitteilung die Vorstandsmitglieder, die sich eventuell kommendes Jahr auch zur Kommunalwahl stellen, in die Fraktionsarbeit hinein schnuppern. "Die CDU Schramberg freut sich über jeden, der sich bei der Kommunalwahl aufstellen lässt und begrüßt dieses ehrenamtlich Engagement für unsere Demokratie", so Stadtverbandsvorsitzender Thomas Brantner. "Vorstand und Fraktion sind sich einig, dass mögliche Kandidaturen von CDU-Mitgliedern auf weiteren Listen nicht unsere Zustimmung findet und von der CDU Schramberg nicht unterstützt werden."