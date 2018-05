Schramberg CDU favorisiert die "große Lösung"

Schramberg-Waldmössingen. Die CDU bezieht Stellung zum Artikel "Anwohner haben den Verkehr satt" vom 27. April im Schwarzwälder Boten. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Clemens Maurer, Kreisrat Eberhard Pietsch sowie Ortschafts- und Gemeinderat Jürgen Kaupp legen beim Redaktionsbesuch ihr Konzept vor. Dieses sieht eine "große Lösung" vor – und zwar eine Umfahrung, die zwischen Dunningen und Seedorf von der bisherigen Landesstraße abzweigt, die Straße zwischen Heiligenbronn und Waldmössingen am Lehen kreuzt und an Aichhalden und Rötenberg vorbeiführen würde, und dann weiter in Richtung Rötenbach und Alpirsbach geht. So würden neben den genannten Orten auch Winzeln und Fluorn deutlich entlastet.

Eberhard Pietsch kann hierzu bereits großflächiges Kartenmaterial präsentieren, hat er dieses Projekt doch schon länger in der Pipeline und mehrfach bei Entscheidungsträgern vorgestellt. "Das große Problem in Waldmössingen ist der Schwerlastverkehr in und aus Richtung Freudenstadt", weiß Jürgen Kaupp aus eigener Erfahrung – zumal die Strecke an den "24 Höfen" ausgebaut und somit für Lastwagen deutlich attraktiver geworden ist. Sei dieser erst einmal weg, wären Waldmössingen und die anderen Orte entlang der genannten Strecke deutlich entlastet. Eine Stichstraße soll als Zufahrt zum Industriegebiet Waldmössingen dienen.

"Wir wollen eine regionale Lösung", stellt Clemens Maurer dar. Der Vorschlag von Eberhard Pietsch sei bereits im Dezember 2016 an das Landratsamt gegangen und sei im mittelfristigen Ausbauplan enthalten. 30 000 Euro an Planungsmitteln wurden eingestellt und für die Trassenfindung verwendet. "Die Straße soll in den Flächennutzungsplan kommen", formuliert Pietsch das nächste Etappenziel.