Schramberg Bußgeldbescheid wird rechtskräftig

Schramberg. Nachdem bei der Hauptverhandlung im Mai alle juristischen Anträge schon ohne Erfolg blieben, hatte der Schramberger Unternehmer zunächst Rechtsbeschwerde beim Oberlandesgericht Stuttgart gegen das Urteil des Amtsgerichts Oberndorf eingelegt. Diese war jetzt aber kostenpflichtig verworfen worden, weil der Betroffene den Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht innerhalb der vorgegebenen einmonatigen Frist, die mit der Zustellung des Urteils beginnt, begründet hat, wie das Amtsgericht Oberndorf auf Anfrage mitteilt. Damit sei das Urteil des Amtsgerichts Oberndorf vom 17. Juni mittlerweile rechtskräftig und vollstreckbar.

Der Schramberger, der nach eigenen Angaben bislang keinen Eintrag im Verkehrszentralregister in Flensburg hatte, war im vergangenen Jahr in Oberndorf in einer 30er-Zone mit über 50 Stundenkilometern geblitzt worden. Gegen den darauf erstellten Bußgeldbescheid der Stadt Oberndorf hatte der Mann Einspruch eingelegt und dargelegt, dass nicht er am Steuer gesessen habe. Der Anwalt des Schrambergers hatte in der Verhandlung ausgeführt, dass sein Mandant auf dem bei der Messung entstandenen Bild "nicht zweifelsfrei identifiziert werden könne". So hatte er die Qualität des Fotos und den fehlenden Haaransatz als Unstimmigkeit ausgemacht.

Da sich der Unternehmer in der Verhandlung ohne Brille und frisch vom Friseur präsentierte, war zunächst die als Zeugin geladene Gemeindevollzugsbedienstete nicht eindeutig sicher, ob es sich beim Fahrer und dem Anwesenden um die gleiche Person handle.