Schramberg Bunter Umzug führt durch Tennenbronn

An Fasnet herrscht immer Ausnahmezustand in Tenn enbronn, erst recht beim 33. Jubiläum der Erzknappen.

Zu ihrem großen Umzug durchs Dorf hatten die Erzknappen 77 Zünfte eingeladen mit 3500 Narren, für die teilweise eigene Musikgruppen die Narrenmärsche spielten. So hatten die Alcaputtis auch ihren ersten Auftritt beim Jubiläumsfest, gleich an der Spitze des Lindwurms, der sich über drei Stunden durch die Hauptstraße im Knappendorf wand. Ihnen folgten die Schuhu-Hexen aus Hinterlehengericht, die am Wochenende zuvor ihr 33-Jähriges groß gefeiert hatten.

Dafür ließ es die Bürgerwehr Peterzell käftig krachen, so dass auch der Letzte im Dorf aus dem Mittagsschlaf erwachen musste und sich über die Rätschen der Engele-Goaschter freuen konnte. Dazu waren auch immer wieder die Narrenrufe von Zünften und den vielen Hexengruppen zu hören. Hexen in allen Farben, alle mit großen, krummen Zinken, manche mit vielen Warzen und die meisten mit ganz wenigen Zähnen. Die Hexen haben es oft auf Hexle am Straßenrand abgesehen, die sie gerne und gründlich mit Stroh oder Federn dekorieren, manchmal auch zum Anglühen in ihre Wagen begleiten. Dagegen musste Ansager Thomas Wälde ein Bad in der Papierwanne bei den Wurzelhexen nehmen. Wen der Strohmann der Böttinger Knolle-Bolle erwischte, wurde von den Treibern schnell eingewickelt.