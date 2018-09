Schramberg Bundesförderung könnte Stadtkasse deutlich entlasten

Um alle Fristen zu wahren, habe Oberbürgermeister Thomas Herzog die entsprechenden Schritte unternommen, nun müsse der erforderliche Ratsbeschluss noch bis zum 20. September nachgereicht werden. Aus diesem Grund wurde die Sondersitzung anberaumt.

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, wurden in der Freibad-Saison 2018, die am vergangenen Sonntag endete, rund 29 000 Besucher gezählt. Im vergangenen Jahr waren es 27 000. Die Steigerung liege immerhin bei zwei Prozent – trotz der Sperrung des Bernecktals, sagt Stadtwerkechef Peter Kälble auf Anfrage. In den kommenden Tagen sind im Rahmen der Modernisierung im Freibad Probebohrungen geplant. Diese dienen zum einen dazu, die Untergrundbeschaffenheit für die geplanten Edelstahlwannen zu klären und den Boden auf eventuelle Schadstoffe zu untersuchen. So könne die Kostenschätzung "belastbarer" gemacht werden, sagt Kälble. Außerdem wollen die Stadtwerke die Saison, in der mit technischen Defekten zu kämpfen war, "sauber analysieren". Dann müsse entschieden werden, ob das Bad wie geplant im kommenden Jahr nochmals öffnet.