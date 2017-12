Schramberg Bummel im festlich-bunten Ambiente

Am Samstag und Sonntag öffnen die Pfadfinder Royal Rangers ihre Jurte. Wer noch ein persönliches Geschenk für liebe Verwandte und Freunde selbst herstellen möchte, ist dort bestens aufgehoben. Natürlich bringen die Pfadfinder wie gewohnt wieder ihr großes Spielangebot und einen kleinen Streichelzoo mit.

Ein buntes Rahmenprogramm rundet den Weihnachtsmarkt ab. Mit weihnachtlichen Melodien unterschiedlichster Stilrichtungen, stimmen örtliche Musiker auf die Adventszeit ein. Zur Eröffnung am Freitag tanzen nach der Ansprache von Oberbürgermeister Thomas Herzog die Kinder des Kindergartens Eckenhof einen Lichtertanz.

Sächsischer Riesenstollen

Für Samstag, 8. Dezember, hat um 14 Uhr der Nikolaus sein Kommen versprochen. Gleichzeitig wird ein zwei Meter langer Riesenstollen aus der sächsischen Partnerstadt Glashütte angeschnitten und kostenlos verteilt wird. Wer rechtzeitig da ist, kann sicher eine Kostprobe ergattern. Selbstverständlich kann auch wieder Stollen nach Original erzgebirgischen Rezept am Partnerschaftsstand erworben werden. Am Ende des Jubiläumsjahres "150 Jahre Schramberg" feiert auch der Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus ein kleines Jubiläum. Er findet bereits zum fünften Mal an seinem jetzigen Standort statt. Das städtische Organisationsteam dankt den Marktbeschickern, dass sie nun schon seit fünf Jahren dem Markt die Treue halten.

Flyer mit dem ausführlichen Programm liegen in den Schramberger Geschäften, im Rathaus und dessen Außenstellen aus oder sind im Internet auf unter www.schramberg.de verfügbar.

"Pharisäer" am Stand

Am Weihnachtsmarkt nimmt auch der Weltladen am Freitag von 17 bis 22 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 22 Uhr teil. In der geschmückten Hütte, gleich im Eingangsbereich zum Markt, wird als Besonderheit "Pharisäer" angeboten – starker Kaffee mit einem kräftigen Schuss Rum mit Sahne. Natürlich kann auch ganz normaler Kaffee genossen werden. Dazu wird süßes Gebäck angeboten.

Selbstverständlich gibt es auch Lebensmittel aus dem Laden – so zum Beispiel das "Schramberger KaffeeFairgnügen", die spezielle Röstung von Cap@cino in Waldmössingen für den Weltladen (gemahlen oder in Bohnen). Dieser Bio- und Fair-Kaffee eignet sich mit dem Schramberg-Motiv auch gut als Geschenk. Und probieren kann man seine Qualität selbstverständlich am Stand. Verschiedene faire Leckereien und Kunsthandwerk werden zudem angeboten. Der gemütliche Bummel über den Weihnachtsmarkt kann also beginnen.

Weitere Informationen: Markt-Öffnungszeiten: Freitag, 8. Dezember, von 17 bis 22 Uhr; Samstag, 9. Dezember, von 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 10. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.