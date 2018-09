Schramberg Bulldogfreunde kennen kein schlechtes Wetter

Der Tennenbronner Alfred Flaig nahm mit seiner mobilen Werkstatt, bestehend aus einem 18 PS starken Wahl Baujahr 1957 und einer zapfwellenbetriebenen Holzsäge des Hardters Karl Marte, außerdem noch bei einem Schleppertreffen in Oberkirch-Bottenau (Renchtal) und in Mühlhausen-Ehingen (Kreis Konstanz) teil.

Gern gesehene Gäste sind die Bulldogfreunde Sulgen auch bei Dorffesten. So nahmen sie am Oldtimer-Korso in Seedorf teil, bauten einen Stand in Hardt auf, wirkten beim Museumsfest in St. Georgen mit und statteten außerdem den Vogtsbauernhöfen in Gutach einen Besuch ab. Jedes Mal verbringen sie ein paar schöne Stunden in der Gemeinschaft und lernen neue Zeitgenossen kennen.

Der nächste Termin der 1986 gegründeten Bulldogfreunde bei der Gewerbeschau in Waldmössingen am Sonntag, 23. September, ist dann praktisch wieder vor der Haustüre, ehe es am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) nach Steinach im Kinzigtal zum Traktortreffen geht. Der Schiltacher Bauernmarkt am 21. Oktober beendet traditionell das umfangreiche Jahresprogramm, wenn den Marktbesuchern auf der Lehenwiese die Traktoren des vorigen Jahrhunderts präsentiert werden.