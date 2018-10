Schramberg Bürgerinitiative drückt aufs Gas

Schramberg-Sulgen/Eschbronn-Mariazell. Nach der Radtour mit anschließender Diskussionsrunde im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus Schönbronn (wir berichteten), trafen sich die Interessierten am Montag bereits zur ersten Sitzung und gründeten die angekündigte Bürgerinitiative "Radweg Sulgen-Mariazell". Mit Thomas Maier (Leiter), Frank Schäfer (stellvertretender Leiter), Matthias Zehnder (Protokoll), Emil Rode, Andreas Bantle und Jürgen Reuter wurde auch gleich ein Organisationsteam gebildet.

Einige von ihnen werden die Gemeinderatssitzung am morgigen Donnerstag, 25. Oktober, im Rathaus besuchen und in der Einwohnerfragestunde an Oberbürgermeister Thomas Herzog folgende Frage richten: "Sind im Entwurf der Verwaltung für den Haushaltsplan 2019 Mittel für eine Planungsrate für einen straßenbegleitenden Radweg von Sulgen nach Mariazell eingestellt?".

Falls die Frage wider Erwarten mit Nein beantwortet werden sollte, will die Bürgerinitiative schnellstmöglich eine Unterschriftenaktion vorbereiten und umsetzen. Unabhängig davon will das Gremium in einer nächsten Sitzung ein Projektplan mit Zwischenzielen und Zeitplan erstellen, um den Bedarf des Radwegprojekts zu bekräftigen und im Rahmen der sich bietenden Möglichkeiten auf die Umsetzung einzuwirken.