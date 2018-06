Schramberg Bürgerbus: Wer will selbst mal ans Steuer?

Deshalb finden sich derzeit an verschiedenen Stellen in der Stadt Aufrufe, mit denen der Schramberger Bürgerbusverein nach neuen Fahrern sucht. Um die 500 Fahrgäste nutzen den Bürgerbus pro Monat, im Herbst 2017 wurde sogar die Zahl 750 geknackt. Mit der Modifizierung des Fahrplans im Februar 2017 wurden weitere Wünsche und Anregungen der Fahrgäste umgesetzt und so die Akzeptanz gestärkt.

"Wir sind mit Fahrern gut ausgestattet", sagt der Vorsitzende des Bürgerbusvereins, Matthias Kohlhase, auf Anfrage. Dennoch seien weitere Fahrer willkommen. Außer älteren Mitbürgern seien auch jüngere Damen und Herren ab 21 Jahren aufgerufen, diese Aufgabe in einem motivierten Team zu übernehmen.

Derzeit habe der Verein 25 aktive Fahrer, circa 35 seien eingeschrieben. Die meisten seien zwischen 65 und 75 Jahre alt, so Kohlhase.