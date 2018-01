Schramberg Brombeeren mit Kaviar verwechselt

Graziles Synchronschwimmen wurde in der nächsten Nummer dargestellt. Leider fehlte es den Männern – zum Vergnügen des Publikums – an jeglicher Leichtigkeit und Anmut. Dennoch wurden sie sogar mit einem Haiangriff fertig, bestaunten einen Gondoliere, ehe dann die Titanic mit Karacho an einem Eisberg zerschellte. Dirk Bühler, Peter Armbruster, Michael Mink, Andreas Pfaff, Rainer Lipps und Christoph Stein stellten die Wasserratten dar.