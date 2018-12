Schramberg Britische Rockhymnen erklingen

Schramberg. Die Band stellte eindrücklich unter Beweis, dass die Musik ihrer musikalischen Idole auch nach vier Jahrzehnten nichts von ihrer Wirkung verloren hat. Die Musiker von "No Education" sind in Schramberg gewiss keine Unbekannten mehr. Bereits im Jahr 2012 trat die Band zum ersten Mal im Kulturbesen auf – damals noch in anderer Besetzung und unter dem Namen "Shine On". Seither folgten zahlreiche Auftritte in Schramberg, sei es im Kulturbesen oder beim Park-der-Zeiten-Festival. Dass die Konzerte nahezu immer ausverkauft sind, spricht für die Popularität der Musik von Pink Floyd und Deep Purple und zeugt von der Qualität der Band. Mit viel musikalischem Können nahmen die Musiker ihre Zuhörer in der ersten Konzerthälfte mit auf eine Zeitreise in die 1970er-Jahre, als Pink Floyd Musikgeschichte schrieben. Technik spielte dabei eine große Rolle, denn Pink Floyd revolutionierte die Szene mit exzessivem Synthesizer-Einsatz und zahlreichen Samples und Effekten. Dadurch entstanden ihre psychodelisch angehauchten Rockstücke. Auch im Kulturbesen erklangen der ikonische Registrierkassen-Loop des rhythmisch anspruchsvollen "Money" und die legendäre Einleitung zu "Time". Letztere besteht aus einzeln aufgenommenen und abgemischten Geräuschen verschiedener Uhren.

Wie nah die fünf Musiker um Leadsänger Peter Christeleit den Originalen dabei kommen ist beeindruckend. Dafür sorgt auch Markus Schölch an den Keys, der unter Beweis stellte, was man aus einem Synthesizer alles herausholen kann.

Das Programm konzentrierte sich weitgehend auf Stücke der beiden Konzeptalben "The Dark Side of the Moon" sowie "The Wall", welche zu den erfolgreichsten Alben der Band zählen. Kein Wunder also, dass beim Publikum nahezu jede Textzeile saß und bereits vor der Pause Zugaben gefordert wurden.