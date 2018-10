Schramberg Brisante Erlebnisse des Schlossherrn

Es wird überliefert, dass Carl Eugen allen Frauen, mit denen er ein Verhältnis gehabt hatte, befohlen haben soll, blaue Schuhe zu tragen. Sofort gingen die Blicke der Schramberger Reisegruppe in Richtung Fußboden. Wer an diesem Tag blaue Schuhe anhatte, machte sich unfreiwillig verdächtig.

Nach der Schlossführung ging es zur Stärkung in ein Restaurant. Am Nachmittag konnten die Teilnehmer die weltgrößte Kürbisausstellung inmitten des blühenden Barocks besichtigen. Mit über 450000 Kürbissen in unterschiedlichen Farben bot sich ein beeindruckendes Bild. Zahlreiche Tierfiguren waren mit Kürbissen dargestellt und dienten als Kulisse für wunderschöne Herbstaufnahmen.

Mit diesen Eindrücken und zahlreichen Gesprächen traten die Schramberger die Heimreise an. Ein besonderer Dank ging an Gerhard Rudolphy und Lothar Seybold, die den Ausflug vorbereitet hatten und durch den Tag führten.