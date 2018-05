Schramberg Brillante Reise durch die Musikgeschichte

Auch im Musikbeispiel aus der Klassik war er als Duo-Partner von Violinsolistin Melina Kopp gefragt. Das herrliche Zusammenspiel bewies schon eine beachtliche Konzertreife.

Virtuos trug das Duo Lea Kaupp und Elena Kiolbassa ein Rondo für Klarinette und Flöte vor. Die beiden Holzbläserinnen zeigten mit ihren sprudelnden Läufen und der Stakkato-Begleitung eine große Fingerfertigkeit.

Für die Stilproben aus der Romantik waren zwei Hauptvertreter ausgewählt worden. Tobias Neubacher am Flügel brachte bei einem Impromptu von Franz Schubert den Melodienreichtum des Komponisten zum Leuchten. Souverän beherrschte er Dynamik und Ausdruck. Alarmierende Turbulenz und drohende Gefahr vermochte Lisanne Nagel bei ihrem virtuosen Beitrag mit der Revolutionsetüde von Frédéric Chopin zu verbreiten. Rasant stürmten ihre Finger über die Tasten und gewaltige Akkorde verhießen das kommende Unheil. Die Zuhörer honorierten jeden dieser erstaunlich ausgereiften Beiträge mit großem Applaus.

Den Schritt in die Moderne tat die Gruppe mit den Spirituals "Mighty is Our God" und "Be Glorified". Für den rhythmischen Drive sorgte Anselm Pfaff am Flügel. Beinahe noch druckfrisch waren die Noten des vor Kurzem uraufgeführten Werks "Ladies Choice" von Stefan Schäfer. Benedikt Moser am Kontrabass hatte damit bei "Jugend musiziert" glänzen können. Den Duo-Part am Flügel übernahm Tobias Neubacher.

Mit diesem Beitrag war der Übergang zum brillanten Schlusspunkt erreicht: Die Jazzband mit Anselm Pfaff, Klavier, Benedikt Schäfer, Posaune, Benedikt Moser, Bass und Felix Armbruster, Schlagzeug trat auf. Was dieses Quartett auf die Beine stellte, war schon professionell. Mit Titeln wie "There will Never be Another you" und "Don’t Stop the Music" rockten sie den Saal. Jeder der vier Jazzmusiker konnte im Solo glänzen.

Bei "Zombie" fügte sich in das Ensemble der verschiedenen Instrumente noch eine E-Gitarre ein. Die Gruppe agierte weiter mit "Skyfall" von Adele, wobei auch das Horn und – als Ulk – eine quäkende Melodika das Klangerlebnis bereicherten.

Der Riesenapplaus forderte die Akteure noch zu einer Zugabe heraus. Sie bedankten sich mit "Wake me up".