Schramberg Briefmarkensammler weiterhin mit bewährter Mannschaft

Die turnusgemäß anstehenden Wahlen gingen per Akklamation glatt über die Bühne: Jochen Reiner bleibt stellvertretender Vorsitzender, Kassierer bleibt Joachim Merkel und Markus Raufer Bücherwart. Anschließend wurde Roland Maurer für seine 50-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Der Vereinsausflug soll die Gruppe ins Museum für Alltagskultur in Waldenbuch und in den Botanischen Garten in Tübingen führen. Gäste zu dieser Fahrt am Samstag, 8. September, seien willkommen.