Schramberg Brennende Holzkiste ruft Feuerwehr auf den Plan

Beim Arbeiten mit einem Trennschleifer war laut Angaben der Feuerwehr die in unmittelbarer Nähe stehende Kiste in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Kleinbrand schnell ablöschen und auch der Rauch verzog sich problemlos, so dass die Bewohner nach kurzer Zeit wieder zurück in ihre Wohnung konnten.

Der Sachschaden ist gering.