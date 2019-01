Schramberg (sw). Die "Brau-stube" in Schrambergs Fußgängerzone wird über Fasnet doch nicht geöffnet sein. In einem Schreiben an alle Narren und Unterstützer schreibt der Vorsitzende der Burgstraßen- und Brestenbergvereinigung, Uli King, dass nach Abwägung von Chancen und Risiken der Ausschuss der Vereinigung "nach Abwägung der Chancen und Risiken" zu der Erkenntnis gekommen sei, "das Megaevent für den Verein" nicht stemmen zu können. Nach vielen konstruktiven Gesprächen und Planungen, bis hin zu den einzelnen Schichten, habe es zunächst so ausgesehen, dass das Projekt auf einem guten Weg sei. Aufgerüttelt durch einen Aufruf der Narrenzunft und einem Treffen Anfang Dezember in der "Braustube" sei die Vereinigung auf die Idee gekommen, mit Helfern aus verschiedenen Vereinen eine Saalfasnet in der "Brau-stube" zu ermöglichen. King bedankt sich in einem Schreiben "an alle Narren und Unterstützer der Fasnet" bei Bärbel Bajerke und Markus Laub, dem Eigentümer Martin Kopp sowie Michael Melvin von der Narrenzunft für das Vertrauen. Zudem bedankt er sich bei der Schützengesellschaft, der Stadtmusik und der Freien Katholischen Katzenmusik für ihre Bereitschaft bei dem Projekt mitzuhelfen.