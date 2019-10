Schramberg Brand: Mehrfamilienhaus in Sulgen evakuiert

"Es gibt in einem modernen Keller nicht so viele Öffnungen", verdeutlichte Storz die Komplexität der Entrauchungs-Maßnahme in dem Gebäude, in dem es auch noch eine Tiefgarage gibt. So war zunächst mit einem Überdruckentlüfter gearbeitet worden, um die Richtung abschätzen zu können, später kam ein weiterer zum Einsatz.

Kurz nach 20 Uhr, so der Stadtbrandmeister hätten auch die Bewohner wieder in ihre "angestammte Umgebung" zurückkehren können, nachdem die Entlüftung über die Tiefgarage erfolgreich abgeschlossen worden sei. Sukzessive habe dann die Feuerwehr auch ihre Kräfte wieder entlassen.