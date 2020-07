Schramberg Bosch-Druck: Kündigungen liegen im Briefkasten

Das Drama hat sich bereits seit einiger Zeit abgezeichnet. Im Januar wurde der frühere Betriebsteil von Straub-Druck an das Unternehmen Bosch-Druck verkauft. Zunächst wurde ein Schutzschirmverfahren eingeleitet. Am 28. Mai wurde dann Regelinsolvenz in Eigenverantwortung angemeldet. Bei dieser kann die Geschäftsführung die Geschäfte unter Überwachung zunächst weiterführen.

Nun aber folgte das wohl endgültige Aus: Die Kündigungen wurden aufgrund von "Masseunzulänglichkeit" ausgesprochen. Anders ausgedrückt: Das Unternehmen hat keine Masse, um die Forderungen der Gläubiger zu bedienen – es ist eine sogenannte "Insolvenz der Insolvenz".

Nun geht es für die Beschäftigten nur noch um Rückzugsgefechte: So ist die Frage, was mit dem Resturlaub passiert. Auch für die Arbeit im Juni haben die Mitarbeiter noch keinen Cent gesehen.

Einige Mitarbeiter überlegen, ob sie den Klageweg beschreiten. Hierbei würde es um Fragen gehen, ob eine ausreichende Sozialauswahl getroffen wurde und ob Mitarbeiter in Sulgen und Ergolding gleich behandelt wurden. Die Aufträge brachen im Laufe der Corona-Krise weg. Die Mitarbeiter sehen aber auch das Management für strategische Fehler in der Verantwortung.