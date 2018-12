Schramberg Bock auf Rock: Musik handgemacht

Die ganz großen Klassiker fehlen nicht

Auch einige neuere Songs hatten die vier im Gepäck, wie besipielsweise "Driving Towards the Daylight" von dem legendären Bluesrockgitarristen Joe Bonamassa von 2012. Selbstverständlich waren auch die großen Klassiker dabei, bei denen jeder im Publikum mitsingen konnte. Als Beispiele seien hier der Rockstandard "Hey Joe" genannt, der durch die Aufnahme von Jimi Hendrix weltbekannt wurde, aber es beispielsweise auch auf ein Album von Deep Purple schaffte, das riffbetonte "Black Night" von Deep Purple, der Rolling Stones-Standard "Brown Sugar" oder das weltbekannte "Born to be wild" von Steppenwolf. Bei reinen Coverversionen belassen es die vier aber nicht – die Songs erklingen stets in eigenen Versionen, die Setlist wird zudem stets von Eigenkompositionen ergänzt.

So setzten Werner Müller virtuose Gitarrenparts bei Bob Segers Rockballade "Turn the Page" ganz eigene Akzente und auch sonst blieb immer wieder Raum für Improvisation. So kündigte Müller beispielsweise mit Edgar Reutters Eigenkomposition "Morning of my Life" einen Song an, bei dem noch keiner wisse, "wie er anfängt oder wie er aufhört". Das Experiment, wie Müller es nannte, glückte aber bestens. Es zeugt vom Können der Musiker, dass das, was dabei herauskam so klang, als wäre es genauso geschrieben worden.

Mit viel Können und einem immer wieder aufgefrischten Repertoire aus eigensinnigen Coverversionen und eigenen Songs zeigen die Gams’n Rosslers, wie eine Band sich auch nach 20 Jahren immer wieder neu (er)finden kann.

Das Publikum im Kulturbesen jedenfalls machte deutlich klar, dass es von der Schramberger Kultband noch lange nicht genug hatte – und dass es sich noch viele weitere Gams’n’Rosslers- Bühnenjahre wünschte.