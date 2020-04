Schramberg Blitzer: Jeder Vierte fährt auf B 462 zu schnell

Schramberg - Der Abschnitt der B 462 zwischen Schramberg und Sulgen ist bekannt als Unfallstrecke. So konnten etwa zuletzt Autofahrer innerhalb weniger Wochen zweimal von Sulgen her kommend die Glasbachkurve wegen überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit Trunkenheit am Steuer nicht mehr nehmen, fuhren geradeaus und "mähten" die aufgestellten Kurvenblinker sowie Richtungsweiser um. Im Herbst vergangenen Jahres stürzte gar eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug 15 Meter in die Tiefe, als sie kurz vor der Glasbachkurve nach links von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke durchbrach.