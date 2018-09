Schramberg Blick über den Tellerrand hinaus

Schramberg. Am 4. Juli ist der Grafiker und Illustrator im Stadtteil Sulgen 70 Jahre alt geworden. In seiner Heimatstadt kennt man ihn vor allem durch die von ihm gezeichneten Stadtansichten, die seit 1991 für die Weihnachts- und Neujahrskarten der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Schramberg verwendet werden. Zu seinem 70. Geburtstag widmen ihm das Stadtarchiv und Stadtmuseum Schramberg eine dreiteilige Ausstellungsreihe.

Im ersten Teil mit dem Titel "Retrospektive" waren vom 15. April bis 8. Juli in der Alten-Sankt-Laurentius-Kirche in Schramberg-Sulgen frühe Arbeiten aus den 1960er- und 1970er-Jahren sowie einige neuere Arbeiten zu sehen, die an die Geschichte seiner Familie erinnerte, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlinge und Heimatvertriebene aus Ostpreußen und Schlesien in den Schwarzwald kam.

Im zweiten Teil mit dem Titel "Ansichten" werden seit dem 14. Juli im öffentlichen Raum der oberen Hauptstraße in Schramberg politische Grafiken und Karikaturen aus vier Jahrzehnten gezeigt (noch bis Donnerstag, 13. September).