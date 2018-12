Schramberg Blick auf die Fasnet in den 1950er-Jahren

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Hanselversammlung steht auch in diesem Jahr wieder ein fastnachtsgeschichtlicher Vortrag auf dem Programm. Unter dem Titel "Hoorig, Hoorig isch dia Katz‘ – Fasnet in Schramberg in den 1950er-Jahren" wird der Historiker und Kulturwissenschaftler Carsten Kohlmann eine besondere Blütezeit der örtlichen Fasnetsgeschichte lebendig werden lassen.

Nach den Leiden in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Not in der Nachkriegszeit erwachte das alte Volksfest mit der Neugründung der Narrenzunft Schramberg im Jahr 1949 wieder zum Leben und erhielt seine mehr oder weniger bis heute gültige Gestalt. Die Zeitzeugen haben die Fasnet der 1950er-Jahre als "einmalige Explosion an Freude, Lust und Ideen" in Erinnerung behalten, heißt es in der Ankündigung.

In der Präsentation werden viele bisher wenig bekannte Bilder der Schramberger Berufs- und Freizeitfotografen Franz Kasenbacher (1898 bis 1985), Oskar Roth (1905 bis 1996) und Wilhelm Weiss (1893 bis 1974) zu sehen und eine der frühesten Aufnahmen des Narrenmarschs zu hören sein. Zeitzeugen sind eingeladen, sich mit eigenen Erinnerungen an der Präsentation zu beteiligen.

Weitere Informationen: Die nächste Veranstaltung der Narrenzunft Schramberg findet übrigens am kommenden Montag, 31. Dezember, statt. Das Silvesterpaschen für alle Mitglieder und Gönner, insbesondere für die Elferräte, die Obernarren, die Da-Bach-na-Fahrer-Gilde sowie die Hanselgilde beginnt um 15.30 Uhr im Gasthaus Rosengarten.