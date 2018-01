Schramberg Bislang nur zwei Schusswaffen abgegeben

Mit dieser Gesetzesänderung werden nur noch Waffenschränke mindestens Grad 0/N nach DIN EN 1143-1 (unter 200 Kilogramm) neu zugelassen. "Für die vor dem 6. Juli 2017 angeschafften Waffenschränke gilt Bestandsschutz. Diese dürfen weitergenutzt werden, auch für neu erworbene Waffen, sofern die Kapazität des alten Schranks dazu ausreicht", so Gorgs-Mager.

Die Stadtverwaltung prüft dies übrigens bei Waffenkontrollen vor Ort. Dazu besuchen Mitarbeiter in unregelmäßigen Abständen Waffenbesitzer wie Jäger oder Sportschützen. Im Gegensatz zu anderen Städten erhebt Schramberg hierfür keine Gebühr. In manchen Orten, beispielsweise in Stuttgart, werden für "verdachtsunabhängige Vor-Ort-Waffenkontrollen" oft über 100 Euro fällig.