Schramberg Bis zu 72 Besucher täglich

Schramberg-Tennenbronn (zeg). Zwischen einem und 72 Besuchern pro Tag verzeichnete die neue Spielelandschaft im Kurdobel. Dies geht aus dem Abschlussbericht hervor, der in der nächsten Sitzung des Ortschaftsrat vorgestellt wird. Die Eröffnung fand am 24. August statt (wir berichteten), in diesem Monat kamen noch 185 Besucher an fünf Öffnungstagen.