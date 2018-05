Schramberg Biosaal wird für 345 000 Euro erneuert

Schramberg. "Wir stehen zu unserem Gymnasium", betonte Oberbürgermeister Thomas Herzog in seiner Einleitung zum Tagesordnungspunkt Umgestaltung des Fachraums Biologie (wir berichteten) im Ausschuss für Umwelt und Technik am Donnerstag. Die Sanierung sei eine "wichtige Investition in den Schulstandort".

Die Kostensteigerung begründete der städtische Architekt Andreas Krause unter anderem mit hoheren Sicherheitsanforderungen und gestiegenen Kosten für Mobiliar. Auch die Digitalisierung treibt den Preis nach oben: "Das geht halt ins Geld", so der städtische Abteilungsleiter Hochbau.

Eine moderne Ausstattung der Fachräume sei heutzutage nötig, sagte Ralf Rückert (Freie Liste). Er bezeichnete die Umgestaltung "als beste Investition in unsere Zukunft und die unserer Kinder". Ulrich Bauknecht (CDU) betonte, dass es in Ordnung sei, wenn Maßnahmen "auch mal etwas teurer" werden als zunächst geplant. Andernfalls "überplant die Verwaltung immer alles, was nicht in unserem Interesse ist".