Schramberg Bioland-Hof: "Wir wollen nicht wachsen, aber bleiben"

Schramberg. Der Film zeigte zwei der Wege, in die das "weiße Gold" fließen kann. Ein Großteil der in Europa erzeugten Milch wird als meist billiger Rohstoff von den wenigen Molkereikonzernen zu zahlreichen Produkten verarbeitet, die dann die Regale von Supermärkten füllen: Trinkmilch, Käse, Butter. Dazu landet aufwendig getrocknete Milch in zahlreichen industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln oder wird als Milchpulver in neue Märkte in China oder Afrika exportiert.

Ein kleiner Teil der Milch wird in Hofkäsereien oder kleinen Käsereien zu Joghurt und Käse verarbeitet und in der Region vermarktet.

Mit Milchviehhalter Josef Günter aus Tennenbronn stellte ein Vertreter für Direktvermarktung seinen Bioland-Hof und die Hofkäserei vor. Im Familienbetrieb mit seiner Frau Erika und mit Praktikanten werden 22 Milchkühe in einem neuen Laufstall gehalten. Seit mehr als 25 Jahren wird ein Teil der Milch zu Käse verarbeitet, trotz wachsender Anforderungen durch Vorschriften und Vorgaben von Behörden. "Wir wollen nicht wachsen, aber bleiben", widersprechen sie dem Prinzip der EU-Agrarpolitik vom Wachsen oder Weichen.