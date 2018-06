Schramberg Bienen machen jetzt die Fliege

Schramberg. Das schwülwarme Wetter heizt die Schwarmstimmung der Bienenvölker an. So schön dieses Naturschauspiel anzusehen ist, wenn eine Bienentraube an einem Ast, Gebüsch oder Baumstamm hängt und dies die natürliche Vermehrung eines Bienenvolks darstellt: Für den Imker bedeutet ein abgehender Bienenschwarm meist ein Verlust, da er ihn nur in seltenen Fällen wieder einfangen kann. Der Schwarmtrieb wird in der Region noch circa zwei bis drei Wochen anhalten.

Bereits jetzt müssen die Imker an das nächste Bienenjahr denken und Jungvölker bilden, auch eine gute Methode, um das Schwärmen zu verhindern. Erfreuen dürfen sie sich in diesem Jahr auf jeden Fall über eine gute Blütenhonigernte, die gerade geschleudert wird. Denn in den vergangenen fünf Jahren fiel diese wetterbedingt meist aus.

Je nach Höhenlage und Bienenstandort kann es aber auch der Fall sein, dass die Bienen jetzt schon gefüttert werden müssen. Aus Mangel an Nahrungsquellen, eine Folge der von der Landwirtschaft früh abgeernteten Wiesen für die Silage oder Biogasanlage. Oder großflächiger Rapsanbau, der während seiner Blütezeit die Honigwaben gut füllen und die Bienen fleißig bauen lässt. Danach beginnt jedoch eine "Durststrecke", wenn keine andere Quelle den Bienen Nektar spendet. Wo es noch naturnahe und landwirtschaftlich kaum erschlossene Landschaften gibt, geht es den Bienen deutlich besser.