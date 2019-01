Schramberg Bewohner fühlen sich eingesperrt

"Es gibt viele hier, die niemanden mehr haben. Zum Glück sind wir eine gute Hausgemeinschaft, die mobileren Nachbarn haben den anderen während dieser Zeit geholfen", berichtet Bewohnerin Monika Bieleke. Für die Mitbewohner verfasste sie am 7. Januar ein Fax an Volker Sülzle, Inhaber der IVS: "Es kann nicht sein, dass die Bewohner von 27 Wohnungen, die durch Gehbehinderung und Rollstuhl oder Rollator zwingend auf den Fahrstuhl angewiesen sind, seit dem 24. Dezember 2018 in ihren Wohnungen eingesperrt sind." Dass sie keine Arzttermine wahrnehmen könnten und auch der persönliche Kontakt zwischen Bewohnern in den verschiedenen Stockwerken unmöglich sei. Im Schreiben wird eine zügige Generalüberholung oder Erneuerung des Fahrstuhls gefordert, denn dieser sei in den vergangenen Jahren mehrmals defekt gewesen, darunter zweimal für einen längeren Zeitraum. Eine Antwort der IVS auf das Schreiben habe sie nicht bekommen.

Sicht der Hausverwaltung

IVS-Inhaber Sülzle bestätigt unserer Zeitung in einer schriftlichen Stellungnahme, dass der Aufzug am 25. Dezember überprüft worden sei und dass damals der Monteur bestätigt habe, "dass ein metallisches Geräusch auftritt, der Aufzug aber problemlos befahren werden kann". Diese Information sei schon am 25. Dezember den an einer Weihnachtsfeier teilnehmende Bewohnern übermittelt worden. Am 2. und 5. Januar sei der Aufzug nochmals überprüft worden. Es sei jeweils die volle Funktionsfähigkeit bestätigt worden, auch wenn Geräusche und ein nicht ganz optimaler Lauf des Aufzugs tatsächlich vorhanden gewesen seien. "Die subjektiven Wahrnehmungen oder Ängste der Bewohner liegen nicht in unserem Einflussbereich", so Sülzle. Auch sei der IVS von einem zehntägigen Stillstand des Aufzugs in 2018 nichts bekannt.