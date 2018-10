Schramberg Bewirtschaften wird erschwert

Nachdem im Waldmössinger Industriegebiet "Im Webertal" die Feldlerche vorkommen soll, müsse für dieses Tier ein Ausgleich in Form einer Umsiedlung geschaffen werden, bevor ein Betrieb dort erweitern oder neu ansiedeln dürfe. Er befürchte, dass bald auch für einen ausgebüxten Wellensittich so etwas gefordert werde. Für die Umquartierung der Feldlerche habe die zuständige Behörde des Landratsamts Rottweil einfach eine Fläche in städtischem Besitz ausgewählt, auf der eine Blumenwiese entstehen soll. Dies erschwere örtlichen Landwirten das Bewirtschaften ihrer drumherum liegenden Äcker und Felder. Er verstehe nicht, wieso mit den Landwirten nicht darüber geredet werde. Mit einem Flächentausch könnte die geplante Blumenwiese an den Rand verlegt werden, wodurch eine Zersplitterung verhindert werde.

Schneider fordere die Stadt deshalb auf, sich mit dem Landratsamt nochmals zusammenzusetzen, um eine bessere Lösung zu erhalten.

Ortsvorsteherin Claudia Schmid räumte ein, dass dieser Einwand berechtigt sei. Bei Bebauungsplänen hätten die Kommunen mit hohen Hürden zu kämpfen. Heute benötige ein Verfahren deutlich mehr Zeit als noch vor Jahren. Ein Vorabgespräch mit den Landwirten hätte sicher nicht geschadet. Das Landratsamt habe eben eine Fläche ausgewählt, in deren Besitz die Stadt ist und betrachte dies als zufriedenstellende Lösung.