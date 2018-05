Heute, Samstag, und morgen, Sonntag, wird eine große Zahl an Echtdampflokomotiven auf verschiedensten Anlagen in der H.A.U. in Schramberg beim zweiten Echtdampftreffen ihre Runden drehen. Gestern schon wurde kräftig angeheizt und die Gefährte erstmals auf den aufgebauten Anlagen getestet. Im Gegensatz zu elektrischen Eisenbahnen geht bei den Echtdampfern, die aus weitem Umkreis nach Schramberg gekommen sind, alles nicht ganz so schnell. Nach dem ersten Anheizen muss, wie bei einer echten Dampflok, erst genügend Druck auf dem Kessel sein, dass die Fahrt beginnen und die Anhänger gezogen werden können. Foto: Wegner