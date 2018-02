Schramberg Betten bleiben wegen Personalmangels leer

Wenn es bei der ambulanten Versorgung bröckele, dann würden stationäre Pflegeeinrichtungen zusätzlich strapaziert, weiß Dieter Gaus. Er ist stellvertretender Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes und Mitglied in der Liga der freien Wohlfahrtsverbände im Kreis.

In Schramberg sind unter anderem das Seniorenzentrum Spittel in der Talstadt und das Fritz-Fleck-Haus in Sulgen stationäre Anlaufstellen für Pflegebedürftige. Im Seniorenzentrum Spittel gibt es derzeit keine Versorgungsengpässe: "Unsere Planstellen sind besetzt", sagt Heimleiter Albert Röcker. Dennoch seien Bewerber "sehr rar gesät".

So offensichtlich auch im Fritz-Fleck-Haus. Wie uns ein Leser berichtete, stehe dort eine ganze Etage wegen Personalmangels leer. Dazu will sich Peter Hirsch, Geschäftsführer der AWO Soziale Dienste gGmbH, gegenüber unserer Zeitung nicht äußern.

Mit Blick auf die allgemeine Situation des vorherrschenden Pflege- und Versorgungsnotstands teilt er mit: "Es trifft zu, dass im Moment freie Betten da sind, bei uns, wie sicher auch bei anderen Trägern, mal mehr und mal weniger."

Bedingt durch nicht zu besetzende Personalstellen ergebe sich "die Zurückhaltung in der Bettenbelegung zwangsläufig". So wolle es der Gesetzgeber. "Es finden sich am Arbeitsmarkt bedingt durch die nicht vorhandene Attraktivität des Berufsbilds generell und den demografischen Wandel insgesamt zu wenig Pflegekräfte."

Thema ist vielschichtig

Die Frage nach einem Versorgungsnotstand könne aber nicht mit der Anzahl freier Betten beantwortet werden. Das Thema sei sehr vielschichtig, komplex und vor allem politisch, betont Hirsch. "Man sollte hier nicht ausschließlich die Träger ins Visier nehmen, sondern die politisch Verantwortlichen. Wenn das Problem perspektivisch überhaupt einer angehen kann, dann ist das der Gesetzgeber."

Die Liga der freien Wohlfahrtsverbände im Kreis Rottweil fordert im Dialog mit der Politik immer wieder Maßnahmen in den Pflegeberufen. So sei unter anderem die zunehmende Bürokratie und die Dokumentationspflicht ein großes Problem. Auch seien Arbeitszeitmodelle und andere Vergütungsstrukturen erforderlich. Grundsätzlich müsse sich auch das Image der Pflegeberufe verbessern, persönliche Aufstiegschancen ausgebaut werden. In einer Pressemitteilung kritisiert der Kreisseniorenrat zudem die doppelte Kontrolle stationärer Einrichtungen durch die Heimaufsicht und den medizinischen Dienst der Krankenkassen. Es ist in der Mitteilung von einer "Misstrauenseinstellung seitens der Kontrolleure" die Rede.