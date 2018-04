Schramberg Betrieb erfordert Konzentration

Schramberg. Der Gewerbepark H.A.U., Standort des Auto- und Uhrenmuseums und des Eisenbahnmuseums Schwarzwald, wird zum zweiten Mal Austragungsort des größten Echtdampf Loktreffen für Modellbahnen in Deutschland und zur Drehscheibe vieler Echtdampf Lok-Fans.

Das letztjährige "Loktreffen" hat sich in der Szene schnell einen Namen gemacht, daher ist es nicht verwunderlich, dass neben Deutschen und Schweizern dieses mal auch Niederländer und Franzosen mit dabei sind, heißt es in einer Mitteilung.

So präsentiert sich die Veranstaltung noch größer mit noch mehr Teilnehmern. Die im Jahr zuvor präsentierten Anlagen fanden auch bei den Besuchern großen Anklang. Viele Modellbauer mit ihren detaillierten Eigenbaudampfloks werden die Gäste technisch und optisch mit viel Dampf begeistern. So ist zum Beispiel das Modell des Kittel Dampftriebwagens zu bewundern, dessen Vorbild aus der Esslinger Maschinenfabrik stammt, ferner eine kohlegefeuerte sogenannte Reko 01, die verkleinerte Ausgabe der Standard Schnellzuglok der deutschen Reichsbahn aus den 1960er-Jahren. In manchen dieser Eigenbauloks stecken rund 5000 Stunden Bauzeit. "Man kann sie wahrlich schon als echte Ingenieurskunst bezeichnen", so der Veranstalter.